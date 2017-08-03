Ремонтные работы на М-10 ускорят после жалоб новгородцев

Великий Новгород, , 18:58 — REGNUM После многочисленных жалоб жителей и гостей Новгородской области, вынужденных стоять в многочасовых пробках при проезде участка трассы М-10 («Россия», Москва — Санкт-Петербург) в районе Чудово график ремонтных работ решено пересмотреть. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, о корректировке графика заявил временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Никитин.

По его словам, договорённость об оптимизации сроков проведения ремонтных работ на путепроводе над железной дорогой Чудово — Новгород — достигнута правительством Новгородской области совместно с руководством Упрдор «Россия».

"Нам удалось оптимизировать график ремонта путепровода таким образом, чтобы первый этап ремонтных работ завершился уже к 1 октября этого года, и движение по дороге открылось без ограничения в обе стороны», — заявил врио губернатора.

Вице-губернатор Александр Дронов уточнил, что весной 2018 года, в апреле-мае, при наступлении благоприятных погодных условий подрядчик приступит к ремонту второй половины путепровода в сторону Москвы.

Читайте также: На трассе М-10 почти на год ограничили движение из-за ремонта путепровода

Таким образом, ограничение движения будет действовать в период до 1 октября 2017 года и с апреля-мая по июнь 2018 года. В промежуток между этими датами путепровод над железной дорогой Чудово — Новгород будет открыт для движения в обе стороны.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Россия» корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что в настоящее время движение транспорта организовано по одной полосе и регулируется светофором в онлайн-режиме.

«Фазы светофорного регулирования составляют от 10 до 15 минут. Это позволяет оперативно реагировать на изменение трафика и не допускать длительных перерывов в движении транспорта», — отметили в ведомстве.

Владельцам легкового автотранспорта рекомендованы следующие маршруты объезда с заездом в Великий Новгород: М-10 «Россия» км 508 Великий Новгород-Любань, М-10 «Россия» км 531 Великий Новгород — Любань, а также Любань — Чудово, Чудово — Спасская Полисть.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, срок окончания ремонтных работ на путепроводе, построенном в 1976 году, — 10 июня 2018 года. С момента начала ремонтных работ, то есть с 31 июля, автомобилисты столкнулись с многокилометровыми пробками на данном участке трассы. В Санкт-Петербург новгородцы добираются через Лугу, Пушкин и другие населённые пункты.

Читайте ранее в этом сюжете: Ремонт на трассе М-10: Новгородцы едут в Санкт-Петербург через Лугу