Нижегородский Фонд капремонта вновь копит миллиарды

Нижний Новгород, 3 августа 2017, 18:51 — REGNUM Фонд капремонта многоквартирных домов Нижегородской области по состоянию на 1 августа израсходовал менее половины поступивших с начала года средств. Как сообщили ИА REGNUM в региональном Минфине, всего на счета фонда с начала года поступило около 1,57 млрд рублей. Одновременно с этим на проведение программы капремонта из средств фонда было направлено всего 712,5 млн рублей.
На счетах фонда на 1 августа 2017 года остается 4,45 млрд рублей. Если верить заявлениям руководства Фонда капремонта, эти средства должны быть освоены до конца 2017 года.
Ранее и.о. генерального директора Фонда капремонта Владимир Челомин заявлял, что в 2017 году планируется освоить по программе капремонта порядка 4,7 млрд рублей. Эти средства должны пойти не только на ремонт домов, включенных в программу 2017 года, но и на ремонт «долгов» по ремонту, накопившихся в 2015—2016 годах.
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«Задача, которая стоит по 2017 году — отремонтировать 669 многоквартирных домов, кроме того, фонду необходимо завершить работы, переходящие с программы 2015−2016 годов. В общем, предстоит выполнить 1500−1700 домов, чтобы войти в график и выбирать подрядчиков на следующий год еще в предыдущем», — отмечал Челомин.
Как сообщало ИА REGNUM, Фонд капремонта намерен привлекать прокуратуру для воздействия на «нерадивых подрядчиков».
По словам Челомина, в большинстве случаев удается найти со всеми подрядчиками общий язык: «К сожалению, есть единицы, с которыми на своем уровне достигнуть договоренностей не получается. К борьбе с такими нерадивыми подрядчиками мы планируем привлекать прокуратуру».
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Деятельность нижегородского Фонда капремонта давно вызывает множество вопросов.
Так, в феврале 2016 года стало известно, что из 1,89 млрд рублей, собранных фондом с граждан и организаций на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, реально на эти цели направлено всего 447 млн рублей.
Кроме того, было установлено, что собранные с населения средства размещаются в банках под нулевой или минимальный процент.
В марте 2017 года вице-спикер областного Законодательного собрания Владислав Егоров обратил внимание на то, что миллиарды рублей, собранных с жителей Нижегородской области в качестве платы за капремонт, уже несколько месяцев лежат на счетах областного казначейства и обесцениваются под воздействием инфляционных процессов. Это произошло после того, как Фонд капитального ремонта расторг договор с ПАО «Банк ВТБ», на счетах которого аккумулировались средства граждан. Средства в банке были размещены под 8,1% годовых.
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Тогда же Егоров направил на имя заместителя губернатора Александра Байера с просьбой дать пояснения по работе Фонда капремонта, в котором просил указать размер недополученных средств по процентам расторгнутого договора по состоянию на 1 марта 2017 года и указал на необходимость в ближайшее время провести конкурс между финансово-кредитными организациями, чтобы разместить средства населения, собранные на проведение капремонта.
При этом в запросе говорится о недопустимости размещения этих средств под 0%, как это было ранее.