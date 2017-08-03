Нижегородский Фонд капремонта вновь копит миллиарды

Нижний Новгород, , 18:51 — REGNUM Фонд капремонта многоквартирных домов Нижегородской области по состоянию на 1 августа израсходовал менее половины поступивших с начала года средств. Как сообщили ИА REGNUM в региональном Минфине, всего на счета фонда с начала года поступило около 1,57 млрд рублей. Одновременно с этим на проведение программы капремонта из средств фонда было направлено всего 712,5 млн рублей.

На счетах фонда на 1 августа 2017 года остается 4,45 млрд рублей. Если верить заявлениям руководства Фонда капремонта, эти средства должны быть освоены до конца 2017 года. Т. е. львиная доля работ придется на август-декабрь.

Ранее и.о. генерального директора Фонда капремонта Владимир Челомин заявлял, что в 2017 году планируется освоить по программе капремонта порядка 4,7 млрд рублей. Эти средства должны пойти не только на ремонт домов, включенных в программу 2017 года, но и на ремонт «долгов» по ремонту, накопившихся в 2015—2016 годах.

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«Задача, которая стоит по 2017 году — отремонтировать 669 многоквартирных домов, кроме того, фонду необходимо завершить работы, переходящие с программы 2015−2016 годов. В общем, предстоит выполнить 1500−1700 домов, чтобы войти в график и выбирать подрядчиков на следующий год еще в предыдущем», — отмечал Челомин.

Как сообщало ИА REGNUM, Фонд капремонта намерен привлекать прокуратуру для воздействия на «нерадивых подрядчиков».

По словам Челомина, в большинстве случаев удается найти со всеми подрядчиками общий язык: «К сожалению, есть единицы, с которыми на своем уровне достигнуть договоренностей не получается. К борьбе с такими нерадивыми подрядчиками мы планируем привлекать прокуратуру».

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Деятельность нижегородского Фонда капремонта давно вызывает множество вопросов.

Так, в феврале 2016 года стало известно, что из 1,89 млрд рублей, собранных фондом с граждан и организаций на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, реально на эти цели направлено всего 447 млн рублей.

Кроме того, было установлено, что собранные с населения средства размещаются в банках под нулевой или минимальный процент.

В марте 2017 года вице-спикер областного Законодательного собрания Владислав Егоров обратил внимание на то, что миллиарды рублей, собранных с жителей Нижегородской области в качестве платы за капремонт, уже несколько месяцев лежат на счетах областного казначейства и обесцениваются под воздействием инфляционных процессов. Это произошло после того, как Фонд капитального ремонта расторг договор с ПАО «Банк ВТБ», на счетах которого аккумулировались средства граждан. Средства в банке были размещены под 8,1% годовых.

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Тогда же Егоров направил на имя заместителя губернатора Александра Байера с просьбой дать пояснения по работе Фонда капремонта, в котором просил указать размер недополученных средств по процентам расторгнутого договора по состоянию на 1 марта 2017 года и указал на необходимость в ближайшее время провести конкурс между финансово-кредитными организациями, чтобы разместить средства населения, собранные на проведение капремонта.

При этом в запросе говорится о недопустимости размещения этих средств под 0%, как это было ранее.