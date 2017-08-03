Ивановская область рассчитывает на создание ТОСЭР

Иваново, , 18:13 — REGNUM В министерство экономического развития России направлена заявка на создание в городе Наволоки Ивановской области территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области 3 августа.

ТОСЭР — особая экономическая зона, в которой правительством РФ установлен особый правовой режим для бизнеса с целью создания благоприятных условий для привлечения инвестиций, ускорения социально-экономического развития и организации комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения. По решению правительства РФ ТОСЭР создается сроком на 10 лет, также предусмотрено продление на пять лет. При этом ТОСЭР может быть создана лишь в границах монопрофильных муниципальных образований (моногородов) — таких монотерриторий в Ивановской области сегодня десять.

Наволокское городское поселение станет первым, где резидентам ТОСЭР будет предоставлен широкий спектр налоговых льгот, среди которых нулевая ставка налога на землю и имущество, льготные ставки по налогу на прибыль, снижение размера страховых взносов с 30% до 7,6%. Также в числе преференций для бизнеса — особый режим контроля и приоритетное подключение к объектам инфраструктуры, освобождение от уплаты НДС на ввозимые для производственных нужд товары.

«Присвоение статуса территории опережающего социально-экономического развития создаст принципиально новые условия для улучшения инвестклимата как для Наволок, так и для всей Ивановской области», — отметил директор департамента экономического развития и торговли региона Александр Лодышкин.

Уж сейчас подписано 14 соглашений о намерениях с потенциальными резидентами ТОСЭР по открытию новых предприятий. Среди видов экономической деятельности — производство материалов, применяемых в медицинских целях, а также медицинских инструментов и оборудования; выпуск комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств; изготовление химических веществ; переработка и консервирование мяса; инфраструктура речных портов и гидротехнических сооружений и т.п.

Благодаря реализации нового проекта в Наволоках будет создано более тысячи рабочих мест, общий объем инвестиций превысит 2 млрд рублей.