Около 75 тысяч человек работает на предприятиях Луганска

Луганск, , 18:00 — REGNUM Объемы реализованной предприятиями Луганска промышленной продукции в первом полугодии выросли в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составили 12,3 млрд руб. Об этом 3 августа на пресс-конференции в Луганске рассказала заместитель начальника управления экономики Валентина Быстрова.

Благодаря сближению ЛНР и России предприятиям Луганска удалось существенно увеличить экономические показатели, что положительно сказывается на достатке жителей города.

«Объемы реализованной предприятиями города промышленной продукции в первом полугодии 2017 года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2016 года в 1,7 раза и составили 12 миллиардов 3 миллиона рублей», — отметила она.

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Сейчас из 134 крупных и средних промышленных предприятий Луганска работают 104.

«Несмотря на все существующие проблемы, связанные с восстановлением предприятий после обстрелов, экономической блокадой, поиском новых поставщиков и рынков сбыта, Луганск восстанавливается после событий 2014 года. За два года мы сократили отставание от довоенного уровня более чем в три раза», — рассказала замначальника управления экономики.

Объемы реализации продукции предприятий пищевой промышленности в первом полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 2%, легкой промышленности — в два раза, металлургии — в 2,6 раз, машиностроения — в 1,2 раза.

«Изготовление и реализация изделий из древесины увеличились в 1,6 раза, настолько же выросли объемы продаж полиграфической продукции. А производство резиновых и пластмассовых изделий стало больше в 1,4 раза», — добавила Быстрова.

Также в первом полугодии 2017 года капитальные инвестиции предприятий и организаций Луганска выросли в 1,3 раза и составили 147 млн руб.

Более 17 тысяч физических лиц-предпринимателей и 3400 предприятий Луганска прошли регистрацию в Луганской Народной Республике.

«По состоянию на 1 июля 2017 года прошли регистрацию в ЛНР 3400 предприятий и 17,5 тысячи физических лиц-предпринимателей», — отметила представитель ведомства.

Количество штатных работников на предприятиях Луганска сейчас составляет 74 тысячи 800 человек.

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«В сравнении с первым полугодием прошлого года число штатных работников на предприятиях выросло на 3%, или на 2200 человек», — уточнила замначальника управления.

Она добавила, что наибольшее число луганчан занято в промышленности (23%), образовательной сфере (19%), здравоохранении (16%), торговле (11%), госуправлении (11%) и транспортной отрасли (9%).

Напомним, что процесс перерегистрации физических и юридических лиц в ЛНР начался осенью 2014 года. За это время удалось значительно увеличить налоговые поступления и благосостояние жителей ЛНР.