В Крыму «держат в узде» наценки на жизненно важные лекарства

Симферополь, , 17:54 — REGNUM Власти Крыма обещают, что наценка на жизненно важные лекарства в аптеках полуострова повышаться не будет. В ближайшее время. Об этом на пресс-конференции в Симферополе заявил 3 августа заместитель министра здравоохранения Крыма Николай Деркач, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, помимо того, что цены на жизненно важные лекарственные препараты контролируются Минздравом РФ и Росздравнадзором, крымское министерство подписало меморандум с Росздравнадзором по контролю цен в аптеках.

«Эта наценка контролируется со всех сторон, поэтому повышения цен на жизненно важные лекарства не будет, и наценка тоже не будет расти», — подчеркнул Деркач, отметив, что в минувшем году рост цен на подобные медпрепараты составил 1,5%.

При этом розничные цены на лекарства, не включенные в перечень жизненно важных, за аналогичный период выросли на 7,4%.

Замминистра также заверил, что на данный момент крымчане полностью обеспечены и льготными лекарствами.

«Крымчане полностью обеспечены препаратами, как по региональной, так и по федеральной льготе. Сейчас активно принимаем из Минздрава РФ поставки препаратов для лечения туберкулеза, ВИЧ-инфекции. Товарные остатки по региональной льготе позволяют на данный момент полностью обеспечить крымчан необходимыми препаратами. По федеральной льготе мы также пополняем федеральный запас», — подчеркнул замминистра.

Напомним, в Республике Крым льготное обеспечение лекарствами действует с 2015 года. Право на получение бесплатных препаратов при амбулаторном лечении для крымчан распределяется по федеральной и региональной льготе. В первом случае бесплатные лекарства получают граждане с особым статусом — участники и ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и т.д. Во втором — лекарства могут получить крымчане с заболеваниями из перечня, утверждённого Советом министров РК.