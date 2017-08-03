Инвесторы готовы вложить средства в четыре производства в ЛНР

Луганск, , 17:45 — REGNUM Луганская табачная фабрика готова к запуску производства на 85%. Сегодня, 3 августа, глава ЛНР Игорь Плотницкий проинформировал, что инвесторы готовы организовать на территории ЛНР еще четыре производства. В частности вложить средства в строительство мусороперерабатывающего завода, спиртзавода и табачной фабрики.

«Я знаю уже о четырех предложениях — готовы люди инвестировать деньги, но хотелось бы, чтобы мы понимали, по каким правилам они будут работать у нас в республике. Поэтому прошу более подробно, четко разработать условия для инвесторов, потому что бизнесмен должен понимать, что есть различные пути и подходы. То ли он берет в чистом поле и все это производство устраивает с нуля — это один вопрос, то ли какое-либо предприятие берется в аренду — тогда это другой вопрос. Человек должен понимать, на сколько лет, от чего освобождается его бизнес-проект, какие у него перспективы развития. Необходимо установить определенную систему правил или подходов — 10 лет аренды, 20 лет аренды, 49 лет аренды и в зависимости от того, сколько человек берет, какие ему льготы полагаются. Каждый инвестор должен понимать, что получит взамен, когда он приходит сюда, вкладывает деньги, дает рабочие места», — отметил глава ЛНР.

На сегодняшний день готовность табачной фабрике в Луганске составляет 85%.

Исполняющий обязанности министра промышленности и торговли ЛНР Игорь Горбатенков посетил предприятие ООО «Луганская табачная фабрика», в ходе которого ознакомился с процессом проведения пуско-наладочных работ.

«На текущий момент проходит установка и монтаж оборудования, проводится тестовый запуск оборудования, разрабатывается логистика для непрерывной работы предприятия. После окончания всех пуско-наладочных работ на ООО «Луганская табачная фабрика» будет трудоустроено 70 человек, согласно плану руководства фабрики. Полный запуск предприятия увеличит объем выпускаемой продукции, и как следствие, увеличатся поступления в бюджет республики, что крайне важно для экономики и промышленности молодого государства», — сообщил представитель Минпрома ЛНР.

Как удалось узнать корреспонденту ИА REGNUM, инвестор для запуска производственного процесса и трудоустройства был привлечен из ближнего зарубежья.

Еще 4 июля 2017 года глава ЛНР Игорь Плотницкий заявил, что частные инвесторы готовы вложить собственные средства в предприятия на территории ЛНР.

Кроме того, сотрудник министерства промышленности и торговли рассказал, что за январь-июль 2017 года ведомство выдало 65 спецразрешений на заготовку, переработку лома черных и цветных металлов, пополнив бюджет ЛНР на 158,3 тыс. руб.

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"За январь-июль 2017 года комиссией, созданной при министерстве промышленности и торговли ЛНР, осуществлено 44 выездных проверки по вопросу деятельности субъектов хозяйствования, которые получили специальные разрешения на заготовку, переработку лома черных металлов, цветных металлов. На этот вид деятельности министерством промышленности и торговли за январь-июль 2017 года выдано 65 специальных разрешений, аннулировано восемь специальных разрешений. На сегодняшний день поступление в бюджет ЛНР от выдачи специальных разрешений на заготовку, переработку лома черных металлов, цветных металлов составило 158 340,0 рублей», — отметили в минпроме ЛНР.