На повышение зарплат латвийским медикам может не хватить средств

Рига, , 17:43 — REGNUM В латвийских больницах не хватает медсестёр, а через некоторое время их дефицит возрастет наполовину, сообщает портал Nra.lv.

Так, председатель правления Латвийской ассоциации медсестер Илзе Непарте заявила, что десять лет назад в Латвии было зарегистрировано 18 645 медсестер, сейчас их немного больше, но если тогда по профессии работали 13 000, то сейчас практикуют только 8700.

В реформе министерства здравоохранения предоставлен анализ того, сколько в Латвии врачей, санитаров, медсестер, старших сестер и сколько таких специалистов понадобится в ближайшие годы. Согласно выводам, стране не хватает медиков практически из всех отраслей. Например, количество врачей в среднем на 8% меньше, чем в Европе. В то время как медсестер меньше на 42%, а старших сестер — на 41%. В Латвии 4,8 практикующих сестер на 100 000 жителей, в Европе их в среднем 8,4.

В 2017 году Минздрав предлагает поднять среднюю зарплату врачей до 1270 евро в месяц, а зарплату медсестер до 762 евро. К 2023 году средняя зарплата врача должна будет составлять 2455 евро, а медсестер 1473. Однако, на повышение зарплат уже в следующем году понадобится 112,5 млн евро, которые не предусмотрены бюджетом Латвии.

Напомним, число врачей в Латвии за последние годы снизился более чем на 20%. Многие из специалистов после окончания университетов уезжают далее учиться и работать в другие страны.

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