В Донбассе переизбыток угля и массовая безработица

Донецк, , 17:24 — REGNUM После блокады со стороны Украины в Донбассе из-за отсутствия рынка сбыта возник переизбыток угля, и соответственно, образовалась безработица.

В частности, ПАО «Шахтоуправление «Донбасс» простаивает около шести месяцев. На сегодняшний день склады предприятия переполнены, реализации угля нет, шахтеры и другие сотрудники находятся в поисках работы.

«Сбыта угольной продукции нет. На складах около 17 тысяч тонн коксующегося и 70 тысяч тонн энергетического угля», — констатировал директор шахтоуправления Юрий Поповкин.

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Такая плачевная ситуация сложилась из-за того, что основными клиентами шахтоуправления были компании «Метинвест» и «Центрэнерго», которые находятся на территории Украины. На внутреннем рынке ДНР угля переизбыток, и это не текущее состояние, а существующий дисбаланс добычи и потребления, который административными мерами не исправить.

Регион производит значительно больше угля, чем нужно двум его ТЭС, одна из которых, вдобавок, работает на не распространенных в Донецке газовых марках. Так что «Шахтоуправление «Донбасс» — пример показательный, но далеко не единственный. Приостанавливается и сдерживает добычу практически вся отрасль в Донбассе.

Заработная плата на прекратившем добычу угля ПАО «Шахтоуправление «Донбасс» не выплачивается с весны. Лишь некоторые сотрудники, которые следят за состоянием оборудования и горных выработок, получают зарплату частично. Их на шахтах шахтоуправления меньше 10% от общей штатной численности. Из 4150 официально трудоустроенных человек на работу ходят несколько дней в неделю около 500.

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Оставшиеся полностью без работы горняки числятся в штате, но пытаются зарабатывать в других местах. В том случае, если удается устроиться на постоянное место работы, то увольняются. О чем с большим сожалением говорят в руководстве шахтоуправления, потому что, если все разбегутся, а работа шахт восстановится, то будет очень трудно набрать квалифицированный персонал. Но с восстановлением работы на полную мощность существуют большие проблемы.

«Некоторое время нам выделяли квоту отгрузки на Старобешевскую ТЭС для взаимозачета по электроэнергии. Сейчас нет — склады затарены везде, и на станции, и на других предприятиях, которые государственные и имеют все основания больше требовать от министерства. Хотя шахта у нас частная, но люди же государственные», — рассказали в шахтоуправлении.

Напомним, что на шахтах «Щегловская-Глубокая» и №22 «Коммунарская», входящих в состав ПАО «Шахтоуправление «Донбасс», не вводилось внешнее управление, предприятие до полной блокады со стороны Украины отгружало топливо потребителям на территорию, подконтрольную Киеву.