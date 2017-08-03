Китай подтверждает статус лидера по гидроэнергетике

Пекин, , 17:19 — REGNUM Китай строит ещё одну мощную гидроэлектростанцию. Сегодня, 3 августа, в КНР началось возведение одной из самых крупных гидроэлектростанций мира Байхэтань на реке Цзиньша мощностью 16 ГВт. Среднегодовая выработка ГЭС составит 62,4 млрд кВт/ч. Об этом сообщает издание «Синьхуа».

Первая очередь электростанции должна быть введена в эксплуатацию в 2021 году. Полностью же строительство завершат в 2022 году. ГЭС будет состоять из 16 гидротурбин. Высота арочной плотины, согласно проекту, должна будет достигать 300 метров, её строительство начали еще в 2008 году.

Эта ГЭС должна будет стать второй по величине в Китае и четвертой в мире. Для примера, среднегодовая выработка ГЭС в 62,4 млрд кВт/ч — это примерно две трети энергопотребления Пекина за 2015 год. А водосборная площадь водохранилища — 430 тыс. квадратных километров. Это около 91% бассейна реки Цзиньша.

Стоимость проекта пока не озвучивалась. Однако известно, что, чтобы реализовать этот проект, местные власти переселят около ста тысяч жителей провинций Сычуань и Юньнань.

Напомним, что Китай, где потребление энергии постоянно растет, а экологию, которая серьезно пострадала из-за роста промышленности, еще не удалось полностью восстановить, с 2000-х годов стал уделять особое внимание гидроэнергетике. Эта отрасль стала одной из приоритетных для КНР. В 2009 году Китай стал мировым лидером по получению гидроэнергии. Здесь построено 45 тыс. крупных и малых ГЭС. Так, в КНР генерируется 17,8% мировой гидроэнергии.

Для сравнения, на каскаде ГЭС на незамерзающей реке Янцзы сброс воды превышает общий сброс на реках Оби и Енисее вместе взятых. В смысле выработки электроэнергии и замены старых ТЭС гидроэлектростанции — одна из лучших альтернатив наряду с АЭС. В то же время важно учитывать, что строительство ГЭС тоже несет за собой некоторые последствия. Например, строительство таких энергообъектов в большинстве случаев сопровождается переселением людей с затопляемых территорий бассейнов крупных рек.

Самая крупная ГЭС в мире — это китайская «Три ущелья» на реке Янцзы, установленная мощность которой достигает 22,5 ГВт. Проект строительства этой ГЭС появился еще в 1919 году. Началось возведение гидроэлектростанции в 1932 году, вскоре работы пришлось приостановить из-за войны с Японией. Завершить строительство станции удалось уже при Мао Цзедуне. Причем «Три ущелья» не только вырабатывает электроэнергию, но и защищает земли в нижнем течении Янцзы от наводнений. Дело в том, что в случае подобного бедствия в зоне затопления могут оказаться более 300 млн человек.

Вторая по величине ГЭС находится на реке Парана границе Бразилии и Парагвая. Это гидроэлектростанция «Итайпу», мощность которой составляет 14 ГВт. Строительство станции началось в 1978 году и уже через несколько лет был запущен в работу один из первых генераторов. В России самая крупная гидроэлектростанция — это Саяно-Шушенская ГЭС, восстановление которой после аварии 2009 года закончилось в 2014 году.

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