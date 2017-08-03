РЖД и «Латвийская железная дорога» готовы сотрудничать

Рига, , 17:13 — REGNUM Впервые после четырехлетнего перерыва состоялась встреча рабочей группы Latvijas dzelzceļš (Латвийская железная дорога) и ОАО «Российской железные дороги» (РЖД), сообщает LETA.

Напомним, рабочая группа железнодорожных компаний обеих стран была создана в 2008 году.

На встрече, которая прошла в преддверии Дня железнодорожника и заседания латвийско-российской межправительственной комиссии, обсуждалось текущее сотрудничество и возможности его развития в будущем. Как подчеркнул президент Latvijas dzelzceļš Эдвин Берзиньш, для предприятия сотрудничество с РЖД и Россией как крупнейшим партнером играет важную роль, поэтому Latvijas dzelzceļšособенно ценит то, что РЖД откликнулась на предложение встретиться и обсудить сотрудничество именно сейчас, когда наблюдается сокращение объема грузов.

Во время встречи было достигнуто соглашение продолжать сотрудничество, чтобы увеличить объемы грузоперевозок из стран Азии, в том числе Индии и Китая, по транспортному коридору Север-Юг. Также стороны договорились о более эффективном использовании товарных вагонов во время погрузочных операций. Компании намерены содействовать и увеличению пассажироперевозок между двумя странами.

Напомним, сегодня российские грузы занимают наибольшую долю в структуре перевозок по инфраструктуре Latvijas dzelzceļš. Так, в 2016 году из перевезенных предприятием 47,8 млн тонн грузов 79,2% были российского происхождения.

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