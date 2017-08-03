Россия остается одним из главных рынков для латвийского экспорта

Рига, , 17:06 — REGNUM В настоящее время ситуация на экспортных рынках Латвии относительно стабильна, а в торговле с третьими странами важнейшим партнером остается Россия, доля которой в общем объеме латвийского экспорта составила 8,2%, сообщает LETA.

Так, в мае основными экспортными партнерами Латвии в торговле со странами ЕС были Литва (17,6% общего объема экспорта), Эстония (11,5%), Германия (7,2%) и Швеция (6,4%).

Министерство финансов Латвии отмечает, что сильный экономический рост в 2017 году наблюдался в Литве, Эстонии и других крупных внешнеторговых партнерах Латвии, в том числе в Швеции, Германии и России. Все это позволило увеличить экспорт латвийских товаров — его стоимость в фактических ценах в апреле и мае была на 5,1% выше, чем в 2016 году, а экспорт услуг за эти два месяца вырос на 9,5%. Несмотря на это, объем экспорта и импорта Латвии за пять первых месяцев 2017 года был меньше, чем Литвы и Эстонии, о чем свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Напомним, Латвия является активным участником санкций ЕС и США против России. В ответ РФ применила антисанкции в отношении тех стран, что оказывают санкционное давление на Россию, в первую очередь, против продовольственного импорта из них на российский рынок, в результате чего Латвия несет огромные финансовые потери.

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