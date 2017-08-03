Сбербанк запустил собственный оператор мобильной связи

Санкт-Петербург, , 16:12 — REGNUM Крупнейший российский коммерческий банк — Сбербанк запустил в Санкт-Петербурге собственного мобильного оператора. Соответствующее заявление сделал сегодня, 3 августа председатель Северо-Западного отделения Сбербанка Виктор Вентимилла Алонсо на специальной пресс-конференции.

Новая мобильная сеть работает в тестовом режиме уже несколько дней. Итоги тестового режима будут подведены в конце августа 2017 года.

«Сим-карты с нашим логотипом на технической базе Tele2 уже есть в продаже, и мы их тестируем. Это история буквально последних нескольких дней. Она не носит массового характера, и о первых итогах и условиях мы сможем говорить в конце месяца», — сказал Алонсо.

Напомним, впервые о планах создать собственного мобильного оператора Сбербанк объявил в апреле 2016 года.

В августе 2016 года «Сбербанк-телеком» получил лицензию на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи по всей России.

Осенью 2016 года стало известно о создании Сбербанком собственного виртуального сотового оператора (Mobile Virtual Network Operator, MVNO) совместно с «Т2 РТК холдингом» (Теле2).

Ожидается, что за счет MVNO Сбербанк может популяризовать свои финансовые услуги среди владельцев смартфонов. Целевой аудиторией нового мобильного оператора являются прежде всего клиенты Сбербанка.

Им будет предложена специальная линейка тарифов, не привязанная к расценкам Tele2. Кроме того, возможна интеграция коммуникационного сервиса с другими услугами банка — например, с бонусной программой «Спасибо».

Также Сбербанк за счёт собственного мобильного оператора сможет снизить затраты на обслуживание клиентов. Сейчас банк рассылает клиентам множество sms-сообщений, за которые должен платить операторам.