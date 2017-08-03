В Москве снижают чеки на такси: что скрыто за громкими цифрами?

Москва, , 16:16 — REGNUM Появление новых машиномест для стоянок такси поможет значительно разгрузить центр Москвы, считает председатель Комитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам развития транспортного обслуживания пассажирских перевозок Богдан Коношенко. При этом он отметил, что особую важность составляет не само количество парковок, а то, где они будут находиться, чтобы часть из них не оказалась не востребована.

«100 стоянок сильно улучшат ситуацию в городе, мы рассматриваем это как положительный момент», — подчеркнул Коношенко.

Комментируя информацию о том, что за последние два года стоимость поездки на московском такси снизилась на 30%, он отметил, что в обозримом будущем резких колебаний по ценам произойти не должно.

По мнению председателя общественного Движения «Taxi 2018» Станислава Швагеруса, тенденция к дальнейшему снижению цен на такси под вопросом — своё влияние может оказать слияние Яндекса и Uber.

«Влияние окажет то, одобрит ли ФАС слияние Яндекса и Убера, и как дальше будет развиваться этот рынок, поскольку 75% будет занимать Яндекс», — подчеркнул Швагерус.

Он отметил, что средний чек такси упал на 30%, так как произошло увеличение коротких поездок по Москве. При этом тарифы за последние 5 лет упали, по разным оценкам, примерно в 10 раз.

Эксперты отметили также увеличение спроса на каршеринг люксовых автомобилей, которые становятся всё больше популярными в столице.

«Рынок еще не заполнен предложением машин, он будет заполняться, так как есть спрос. Появились и новые компании, которые оказывают данные услуги», — добавил Швагерус.

Напомним, как ранее сообщил заместитель руководителя департамента транспорта Москвы Дмитрий Пронин, в Москве до конца года появится 100 новых машиномест. Он также отметил, что за последние два года стоимость поездки на московском такси снизилась почти на 30%.