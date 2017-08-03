«Рост закупок Минфином валюты в 640 раз никак не скажется на рубле»

Москва, , 15:46 — REGNUM Интервенции министерства финансов РФ на валютном рынке никак не скажутся на курсе российской валюты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 августа заявил ведущий аналитик Amarkets Артем Деев.

Минфин 3 августа объявил о том, что за месяц с 7 августа по 6 сентября потратит на закупку валюты 47,6 млрд рублей. Это в 640 раз больше, чем месяцем ранее.

«Сейчас объем торгов на валютном рынке на Московской бирже составляет около 30 трлн рублей в месяц, поэтому интервенции Минфина на 50 млрд руб. почти не окажут никакого влияния ни на курс рубля, ни на ход торгов», — уверен Деев.

Минфин объявил о закупке иностранной валюты в феврале 2017 года. Тогда ведомство направило на эти цели рекордные 113,1 млрд рублей. Минфин перечисляет на покупку валюты доходы от более высокой цены на нефть марки Urals, чем 40 долларов за баррель. Такая стоимость барреля заложена в бюджете на 2017 год. Агентом по покупке валюты выступает Центробанк РФ.

Между тем, в июле Минфин потратил на закупку иностранной валюты всего 74,3 млн рублей. По словам Деева, какая сумма пойдет на эти цели в дальнейшем сегодня предсказать практически невозможно.

«Минфин покупает валюту за счет дополнительных нефтегазовых доходов бюджета, включая планируемое отклонение и разницу за прошлый месяц. Поэтому в сентябре-октябре эта сумма будет зависеть от фактического курса рубля и стоимости нефти на мировых рынках», — отмечает Деев.