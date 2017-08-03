Оплату всех видов транспорта по единому билету введут в Краснодаре

Краснодар, , 15:26 — REGNUM Жителям Краснодара не придётся покупать отдельные билеты на каждый вид общественного транспорта. Оплатить проезд в трамвае и троллейбусе можно будет с помощью единого билета, который планируется внедрить в кубанской столице. Срок его действия составит один час. Об этом сегодня, 3 августа, на встрече с журналистами заявил мэр Краснодара Евгений Первышов, передаёт ИА REGNUM.

По словам градоначальника, в настоящее время специалисты проводят все необходимые расчёты.

Глава города напомнил, что о ещё одном нововведении, которое позволит облегчить пассажирам оплату проезда — это переход на безналичный расчёт. Евгений Первышов отметил, что он будет происходить постепенно, не сразу. Тем не менее это позволить увеличить поступление денежных средств за проезд порядка 20%. Кроме того, гражданам, которые пользуются общественным транспортом, не придётся больше трясти мелочью в карманах, набирая непосредственно 23 рубля, достаточно будет приложить электронное устройство и быстро произвести оплату, которая занимает по времени пять секунд.

«Переход на бесконтактную оплату проезда — еще один шаг к повышению качества обслуживания пассажиров в городском общественном транспорте. Это также повысит собираемость платежей и улучшит финансовое состояние главного городского перевозчика — Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления. Проект отрабатывался на пилотных маршрутах и доказал свою перспективность и эффективность», — сказал Евгений Первышов.

Напомним, Краснодар станет первым городов в России, в котором весь муниципальный транспорт будет оснащен оборудованием для бесконтактной оплаты проезда. Как сообщало ИА REGNUM, оплата проезда банковскими картами с бесконтактной технологией стала доступна в муниципальных автобусных и троллейбусных маршрутах Краснодара с 27 июля. Сейчас система уже работает на автобусных и троллейбусных маршрутах. В сентябре завершится оборудование терминалами всех трамваев.

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После этого систему бесконтактной оплаты запустят и на маршрутах коммерческих перевозчиков, которые, по словам генерального директора ООО «Электронный билет Кубани» Андрея Григоренко, уже высказали в этом заинтересованность. Он подчеркнул, что для пассажиров сохранится и возможность оплаты проезда с помощью наличных средств, электронных проездных, а также транспортных карт.

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