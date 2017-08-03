Промышленные инвестпроекты Забайкалья смогут получить льготные займы

Чита, , 15:18 — REGNUM Промышленные инвестиционные проекты Забайкалья смогут получить льготные займы от 20 до 100 млн рублей, сообщает 3 августа пресс-служба администрации региона.

Отмечается, что соответствующее соглашение было подписано в июле директором Фонда развития промышленности региона и заместителем директора Российского фонда технологического развития.

По словам вице-премьера правительства Забайкальского края — министра экономического развития Сергея Новиченко, краевой Фонд развития промышленности региона начал свою работу для создания финансовых условий, направленных на развитие промышленного потенциала региона.

«Фонд будет предоставлять промышленным предприятиям займы на льготных условиях для финансирования проектов, направленных на разработку и внедрение перспективных технологий, на производство новой конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции гражданского назначения, на развитие производственной деятельности предприятий края», — сообщил он.

Читайте также: Инвестиции в Забайкалье — как в экстремальных условиях космоса

Директор корпорации развития региона Александр Бирюков отметил, что особенность работы краевых фондов развития промышленности является совместное финансирование инвестпроектов.

«Так, например, проект стоимостью от 40 млн рублей имеет возможность привлечь софинансирование в соотношении — 30% из краевого бюджета и 70% — из федерального Фонда развития промышленности, — уточнил Бирюков. — Финансирование проводится в виде выдачи займов на льготных условиях по ставке 5% годовых, сроком на 5 лет. Сумма займа может составить от 20 до 100 млн рублей».

Читайте также: Забайкальские депутаты поддержали местных инвесторов

Сергей Новиченко также добавил, что подписанное Соглашение расширит доступ к получению финансирования небольших, но значимых для края инвестпроектов в сфере промышленности.