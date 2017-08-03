«Санкциями Россию не удивишь»

Москва, , 15:01 — REGNUM Случилось то, к чему российский рынок был готов еще несколько недель назад. Дональд Трамп все-таки подписал закон о новых санкциях против России. Причем новый закон предполагает, что президент США самостоятельно отменить его не может. В Госдуме уже признали, что России ответить на новые американские санкции нечем, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента аналитики компании «АНАЛИТИКА Онлайн» Глеб Задоя.

«А в Центробанке тем временем призвали не думать об инфляции. В видеообращении на youtube-канале ЦБ директор департамента исследований и прогнозирования, Александр Морозов, сказал, что низкие инфляционные ожидания населения — это «залог стабилизации цен в экономике». Морозов сказал, что мысли и готовность населения к высокому росту цен позволяет производителям более быстрыми темпами повышать стоимость своих товаров и не бояться, что потребители уйдут к конкурентам», — пояснил эксперт.

«Российский рубль снижается на торгах на московской биржи. Доллар торгуется на отметке 60 рублей 75 копеек, евро располагается в районе отметки 71 рубль 90 копеек, индекс ММВБ сегодня вырос до 1970 пунктов, а котировки нефти марки Brent поднялись выше 52 долларов за баррель», — привел цифры Заддоя.

По его мнению, «новые санкции уже были учтены в котировках российских акций и стоимости российской валюты. Поэтому то, что Трамп подписал закон о санкциях, серьезного влияния на российский рынок не оказало».

«Все идет в соответствии с ранее обозначенными трендами. Особенно на валютном рынке. Пара доллар/рубль уже в августе достигнет отметок 62−63. Евро может вырасти до 73−75 рублей», — считает эксперт.

Читайте также: «Дональд Трамп ударил по рублю»