«Роснефть» использует беднеющую Эстонию»

Таллин, , 15:09 — REGNUM Несмотря на общую тенденцию сокращения российского грузопотока через Прибалтику, планы «Роснефти» по перевалке через Эстонию 3,4 млн тонн мазута и вакуумного газойля имеют под собой чисто экономическое обоснование. Об этом сегодня, 3 августа, в интервью ИА REGNUM заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Дело в том, что в среду, 2 августа, в разделе закупок на сайте «Роснефти» появилась информация о том, что компания намерена перевались в Эстонию до 3,4 млн тонн мазута и вакуумного газойля. В результате Эстония получит около 9,6 млн евро за оказание услуг по перевалке ВЦ-Терминал-Судно, хранению и перекачке между резервуарами дополнительного объема мазута и вакуумного газойля, транспортно-экспедиторскому обслуживанию, включая транзитную перевозку по эстонской территории. Осуществить соответствующие мероприятия планируется до 31 января 2018 года. При том, что наблюдается общая политика России увода из Прибалтики своих грузов.

«Эстонские порты готовы давать скидки для того, чтобы выиграть в конкурентных условиях. «Роснефть», если экономически выгодно, это использует. Это экономика, ничего более», — объяснил Пикин.

Он отметил, что «Роснефть» иногда может не обращать внимание на политику и пользоваться лучшими условиями.

Что касается возможности осуществлять перевалку через российские порты, то эксперт предположил, что, скорее всего, российские порты для соответствующего контракта не были использованы опять же из экономических соображений. Однако в целом «Роснефть» говорила, что будет больше двигаться в сторону загрузки российских портов.

Как ранее писало ИА REGNUM, после развала СССР Латвии, Литве и Эстонии досталась в наследство от советской власти практически бесплатно транспортная, прежде всего, портовая инфраструктура, благодаря чему Прибалтика занимала ведущую роль логистических посредников, обеспечивавшую этим странам ежегодный доход в объеме от 40% их ВВП (в начале 90-х) до 8% в 2015 году.

Сегодня же за счет мер по развитию российских портов на побережье Балтики и переориентации российского экспорта, согласно данным Ассоциации морских портов России, более 61% всего грузооборота в регионе приходится на российские порты, против 26% в 2000. Речь идет как о таких старых российских портах Усть-Луга и Приморск, так и о новом грузовом районе Большого порта Санкт-Петербург «Бронка».

В период до 2020 года ожидается прирост грузооборота морских портов России на Балтике в объеме порядка 60 млн тонн, из которых почти 50% будут обеспечены за счет переориентации российских грузопотоков из портов Прибалтики на отечественные порты.

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В целом по поводу судьбы транзита через Прибалтику ранее в интервью ИА REGNUM директор Фонда национальной энергонезависимости Константин Симонов заявил:

«Я вообще никакого будущего российских поставок из Прибалтики не вижу. Потому что очевидно совершенно, что политика диктовала нам импортозамещение. Начали реализовываться порты крупных российских на Балтике».

Что касается конкретно Эстонии, то здесь действуют несколько портов, которые, кроме прочего, переваливают нефть и нефтепродукты — Таллинн, Силламае, Мууга, Палдиски, Пальясааре. Все они входят в ГАО «Таллинский порт». Силламяэский порт — самый восточный глубоководный порт ЕС, способный принимать любые крупные суда, заходящие в Балтийское море через Датские проливы.

Грузооборот порта Таллинн в 2015 году сократился на 20,8% в сравнении с показателем 2014 года — до 22,44 млн тонн, свидетельствуют данным администрации порта, в том числе через порт Мууга перевалено 14,133 млн тонн грузов, через Северный порт Палдиски — 4,49 млн тонн грузов и через Ванасадам в виде подвижных составов — 3,75 млн тонн грузов. В частности, по сравнению с 2014 годом в 2015 году больше всего уменьшился объем перевалки жидких грузов (куда входят нефть и нефтепродукты), составляющих основу грузооборота порта. Так, через порты Tallinna Sadam в 2015 году было перегружено 12,83 млн тонн жидких грузов, что на 32,2% меньше, чем годом ранее. Согласно официальному отчёту эстонских портов, объём транзита нефти и нефтепродуктов в 2015 году уменьшился на 5,8 млн тонн. В результате Эстония потеряла более 9,5 млн евро.

Также в марте 2016 года госкорпорация объясняли резкое сокращение объёмов нефтепродуктов из-за падения цен на нефть и частичной переориентацией грузопотока на российские порты Балтийского моря. Доля российских грузов в Эстонии — 93%, остальное приходится на Белоруссию. Больше 50% грузов в эстонских портах составляют российские транзитные нефтепродукты, которые сегодня постепенно переориентируются на российские терминалы Балтики. Поэтому 2015 год, как, впрочем, и 2016 стал для эстонских непростым.

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