В Аргентине фермеры в знак протеста раздали 30 тонн бананов

Буэнос-Айрес, , 15:18 — REGNUM Мелкие производители 2 августа собрались перед зданием штаб-квартиры правительства Аргентины, чтобы раздать 30 тонн бананов в знак протеста против отсутствия регулирования импорта фруктов, который, по их мнению, создает серьезную конкуренцию и препятствуют доступу на рынок фруктов местным производителям, сообщает ИА EFE.

«Проблема в том, что ничего не продается», — подчеркнул в интервью EFE секретарь по региональной экономике Аграрной Федерации Аргентины Элисео Роветто.

В связи с этим он отметил три аспекта, которые влияют на местных производителей: импорт, налоговая нагрузка и отсутствие инфраструктуры, что не позволяет фермерам добраться до местного рынка.

Что касается импорта, то представитель профсоюза заявил, что бананы из Боливии, Парагвая и Бразилии создают «необузданную конкуренцию» и негативное влияние на сбыт отечественного производителя, поскольку расходы на производство в этих странах намного ниже.

Роветто рассказал, что их просьба состоит в том, чтобы «продавать бананы по разумной цене 5 песо ($0,28) за кг, а не по 30 песо ($1,78), как в супермаркетах».

Это, по словам активиста, было бы возможно, если бы были сокращены «ставки муниципальных, областных и национальных налогов, которые составляют 42% от ежемесячных доходов», и тогда полки аргентинских супермаркетов «не были бы полны импортной продукцией».

Длинная очередь людей собралась перед зданием Дома правительства Аргентины за бесплатными бананами.

Подошедшая в очередь 72-летняя Мария Толедо рассказала, что она никогда не видела, чтобы такое огромное количество людей выстраивалось в очередь за бесплатной едой.

«Моей зарплаты не хватает на все, и поэтому я здесь, чтобы принести еду в дом», — сказала Толедо, которой достался один килограмм бананов.

Напомним, несмотря на неолиберальные экономические реформы администрации президента Маурисио Макри, население находится в тяжелом экономическом положении.

В стране прошли массовые сокращения госслужащих, высокая инфляция, стремительно растут тарифы на коммунальные и госуслуги. По данным социальных организаций, 50% детей в крупнейшей провинции Буэнос-Айрес испытывают систематическое недоедание, а 30% населения находится за чертой бедности.

Кроме того, в ожидании промежуточных выборов в парламент страны, которые пройдут в октябре, курс аргентинского песо начал стремительно снижаться.