«Рубль понижается на эмоциях»

Москва, , 14:32 — REGNUM Рубль 3 августа продолжает снижение к доллару и евро. И нефть продолжает идти вниз, хотя и не слишком активно. Как заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова, причиной снижения цены стала статистика из США, согласно которой, коммерческие запасы нефти в Америке сократились меньше, чем ожидал рынок (снижение составило 1,53 млн баррелей по сравнению с прогнозом рынка о снижении на 2,95 млн баррелей).

«Новость, пришедшая 2 августа на рынки, относительно возможной «тарифной войны» между Китаем и США пока не получила развития, но из этого не следует, что опасения рынков валют развивающихся стран по поводу напряженности между КНР и США полностью устранены. Не исключено, что через некоторое время непредсказуемый президент США заговорит о возможности «заключить сделку» с Китаем, и развивающиеся рынки немного успокоятся, что окажет положительное влияние на рубль», — пояснила эксперт.

Также, по ее мнению, рынки испытывают беспокойство относительно геополитической напряженности в Азии. В частности, международные СМИ передают, что Китай и Индия стягивают войска к границе из-за конфликта по поводу спорной территории.

«Но война между Китаем и Индией маловероятна, это сейчас не было бы выгодно ни одной из сторон, однако, валютные спекулянты больше руководствуются эмоциями, чем разумом», — считает Мильчакова.

«В ближайшие дни доллар будет торговаться в коридоре 60,20−60,80 рубля, а евро — в диапазоне 71−72 рублей», — полагает эксперт.

Добавим, 3 августа доллар США при открытии дернулся вверх, но к середине дня темпы его роста замедлились и на текущий момент доллар дорожает к рублю на 0,1% до 60,44 рубля. Евро при открытии торговалось почти на уровне закрытия в среду, но к середине дня упало на 0,3% и торгуется по 71,50 рубля.

Официальные курсы ЦБ РФ 4 августа установлены на уровнях в 60,75 рубля за доллар США и 71,95 рубля за евро, что выше сегодняшнего курса на 0,28% и 0,37%, соответственно.

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