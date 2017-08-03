«Роснефть» подкинула эстонцам контракт, а они начали строить СПГ-терминал

Таллин, , 14:24 — REGNUM Компания Vopak E.O.S. Ltd. объявила о строительстве СПГ-терминала в эстонском порту Мууга. Это представители компании сегодня, 3 августа, подтвердили новостному агентству BNS. Терминал будет мощностью в 4−20 тыс. кубических метров, а его стоимость составит от 25 до 50 млн евро. Первый этап с мощностью в 4 тыс. кубических метров планируется завершить за год.

Отметим, что компания Vopak E.O.S. Ltd. говорила о планах строительства СПГ-терминала в порту Мууга ещё с 2012 года, однако строительство так и не начиналось. Однако компания получила крупный контракт от российской «Роснефти».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Роснефть» планирует перевалить в Эстонии до 3,4 млн тонн мазута и вакуумного газойля. Единственным поставщиком стал Vopak E.O.S.

Отметим, что страны Прибалтики объявили, что будут добиваться так называемой энергетической независимости от России через СПГ-терминалы. Литва уже построила свой терминал и на 60% обеспечивает себя газом от норвежского Statoil, отказываясь от покупки более дешевого газа «Газпрома».

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