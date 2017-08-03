Россия проведет комплексную проверку аэропортов Байконура

Москва, , 14:10 — REGNUM Правительство РФ поручило госкорпорации «Роскосмос» и ряду федеральных ведомств провести комплексную проверку аэропортов Байконура с предоставлением отчета о состоянии воздушных судов и аэродромного оборудования, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Отчет по результатам месячной проверки будет включать в себя информацию о тарифной политике авиакомпаний и качеству обслуживания пассажиров. Результаты представят на совещании у вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина.

Проверке подвергнутся два аэропорта — Крайний и Юбилейный, и авиакомпании, которые туда летают регулярными рейсами. Особое внимание будет уделено «техническому состоянию воздушных судов и аэродромного оборудования, тарифной политике авиакомпаний и качеству обслуживания пассажиров».

В «Роскосмосе» и Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) отказались от комментариев, заявив, что документ от правительства пока не поступал. В Минтрансе, в свою очередь, сказали, что с поручением ознакомились и выполнят его «в установленном порядке».

По данным издания, поводом для проверки могла стать несоответствие регламентов работы аэропортов пассажирским перевозкам: их строили для с учетом специфики закрытого города для военных.

Также проверка могла быть инициирована из-за высокой стоимости билетов на чартерные рейсы, которые продают посредники.