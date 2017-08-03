Гонка за арбузами в Москве объявлена открытой

Москва, , 14:11 — REGNUM 3 августа в Москве официально открылась массовая торговля бахчевыми культурами. Как заявил корреспонденту ИА REGNUM владелец московской овощебазы, бахчевые начали завозиться в Москву с июля, в основном из Казахстана, и проблем с качеством продукции пока не возникало.

Арбузы и дыни поступают на развалы в основном из Астраханской, Волгоградской областей, Ставропольского края и Дагестана. При этом, по данным общества по защите прав потребителей «Общественный контроль», в столичных магазинах арбузы содержат запрещенное количество нитратов. Поэтому при выборе товара стоит обратить внимание на отечественную продукцию, наши «полосатики» стоят дешевле зарубежных и, согласно исследованиям, нитратов в них меньше.

«Мы проверяли только магазинные арбузы. Количество нитратов практически в 2 раза превышает норму», — сообщил руководитель пресс-службы общества Игорь Романов.

По данным Роспотребнадзора, определить избыток нитратов в арбузе можно только лабораторным путем, но при выборе плода стоит обратить внимание на цвет мякоти: у «плохого» продукта она ярко-красная с небольшим фиолетовым оттенком. Волокна, идущие от сердцевины к корочке у него не белые, как положено, а с оттенками желтого. При этом степень зрелости арбуза не всегда зависит от его размера.

У дыни противоположная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой, а если твердая, то это признак того, что дыня незрелая. Разрезанные плоды во избежание пищевого отравления должны храниться только в холодильнике. Место торговли должно быть строго огорожено и находиться под навесом, арбузы — под тентом.

По словам владельца столичной овощебазы Дениса, чаще всего люди берут себе продукцию в офисы, а также заказывают на корпоративы и в рестораны, и, по оценкам людей, все арбузы приличного качества.

«Бахчевые начали идти в июле, вполне приличные, в основном из Казахстана сейчас, они сладкие и вкусные. Давно проблем с арбузами не было, единственное бывают водянистые сорта, но это зависит от партии», — пояснил он.

Общее количество бахчевых развалов в 2017 году увеличилось. Так, в Москве их стало на 33 точки больше — 297. Цены на продукцию разнятся в зависимости от места продажи. Оптом можно приобрести арбуз по 6 рублей за кг, в магазинах экономкласса — от 20 рублей, а супермаркетах — от 25 рублей за килограмм.

Стоимость дыни варьируется от 10 рублей за оптовый килограмм и от 49 рублей в магазинах экономкласса. В супермаркетах цены доходят до 70 рублей. Открытых точек продаж в Москве в настоящее время несколько — это бахчевые развалы, оптовые рынки, местные хозяйства. В большом количестве точки рассредоточены в таких районах, как Проспект мира, Измайлово, Лефортово, Савеловский рынок, Даниловская набережная. Меньше выбора на северо-западе столицы — в Крылатском, Хорошево-Мневниках, районе Красной Пресни. Любителям прицениться и выбрать не стоит ехать за арбузами в центр, в районах Замоскворечья и Якиманки бахчевых развалов немного, а ценник может отличаться от окраинных точек на 5−10 рублей за килограмм.

Стоит отметить, что на бахчевом развале в течение всего времени работы при запросе покупателя продавец обязан предъявить товаросопроводительные документы, медицинские книжки, документы, подтверждающие качество и безопасность реализуемой продукции. Образцы арбузов и дынь должны быть снабжены ценниками с указанием наименования товара, цены за вес товара, заверенными подписью материально ответственного лица или печатью юридического лица, индивидуального предпринимателя.

Отметим, что на сайте правительства Москвы можно найти полную базу с описанием всех официальных точек, на которых располагаются бахчевые развалы. Подробную информацию о местах продажи арбузов на территории Москвы можно также получить на сайтах префектур.