«Август будет тяжелым для рубля»

Москва, , 14:25 — REGNUM Российская валюта продолжит падение и будет ослабевать весь август. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 августа заявил начальник отдела брокерских операций Росевробанка Евгений Волков.

Стоимость одного доллара в четверг, 3 августа, достигла 60,75 рублей, а евро — 72 рублей.

«Рубль продолжает падение на фоне одобрения президентом США Дональдом Трампом новых санкций против России. При этом в августе ожидается традиционное дополнительное давление на рубль, в том числе со стороны платежного баланса», — считает Волков.

Между тем, говорит он, рынок ожидал санкций со стороны США и они были включены в курс валюты, поэтому есть вероятность, что сегодняшнее падение рубля удастся скорректировать. Впрочем, это мало скажется на тренде ослабления российской валюты в целом.

«Но у рубля фактически не осталось особых факторов поддержки, поэтому сегодня национальная валюта уже может тестировать курс 61 за доллар», — предполагает Волков.

По его словам, если отметка в 61 рубль за доллар будет пройдена, то цена доллара может устремиться к 63 рублям и закрепиться там на несколько месяцев.

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