Такси в Москве за 2 года подешевело на 30%

Москва, , 14:05 — REGNUM По сравнению с 2015 годом стоимость поездки на такси в Москве в 2017 году снизилась на 29%. В настоящее время она в среднем составляет порядка 460 рублей. Об этом заявил руководитель департамента транспорта и развития транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин в рамках V Международного Евразийского форума «Такси», пишет «Вечерняя Москва».

В центре столицы (например, в пределах Садового кольца) среднее время ожидания такси составляет одну-три минуты.

Компаниям, которые занимаются перевозками пассажиров власти города за 5 лет выделили 286 млн рублей субсидий (в 2015 — 150 млн рублей).

Пронин отметил, что самой популярной машиной такси в 2017 году считается Hyundai (в 2011 года это был Ford). Средний возраст автомобиля не более 3 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в 10 раз за семь лет выросло количество легально оформленных водителей такси. Всего в столице в 2017 году официально действует 82 тыс. разрешений на таксомоторную деятельность.

Добавим, власти Москвы организовали бесплатные стоянки для такси на семи улицах города. Кроме того, бесплатные стоянки такси появились на трех транспортно-пересадочных узлах МЦК.

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