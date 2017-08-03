Импортозамещение спасает «Транснефть» от санкций?

Благовещенск, , 13:42 — REGNUM Закон об ужесточении санкций США в отношении России не затронет «Транснефть». Во многом это благодаря импортозамещению, которым компания занялась еще задолго до введения ограничительных мер против России в 2014 году. Об этом сегодня, 3 августа, заявил журналистам глава «Транснефти» Николай Токарев.

Отвечая на вопросы представителей СМИ по поводу того, как будет работать компания в условиях новых санкций, Токарев сказал, что «Транснефть» новые ограничения никак не коснутся. Например, компания закупает и использует отечественное оборудование на 94%. Что касается электроники, элементов связи, комплектующих, то такое оборудование приобретается на рынке АТЭС.

К тому же последние семь лет компания активно занимается программой импортозамещения просто в силу того, что необходимо было производить многие виды продукции, в частности тяжелой. За это время удалось наладить производство в России около 19 позиций оборудования. Это, например, мощные магистральные насосы, полная линия которых уже полностью производится в РФ. Уже в 2018 году должен быть запущен завод электродвигателей к этим насосам.

Если говорить о финансовых возможностях, то «Транснефть» за рубежом не берет кредиты, поскольку достаточно своих возможностей. Поэтому, как уверен Токарев, «такая болезненная и чувствительная тема» как санкции эту российскую энергокомпанию не затронет.

Напомним, что Сенат США в июне 2017 года большинством голосов ободрил законопроект об ужесточении санкций против России. 2 августа американский лидер Дональд Трамп подписал соответствующий закон. Поскольку документ до этого уже был принят обеими палатами Конгресса США, сомнений по поводу того, что Трамп подпишет закон, почти не оставалось. Причем сам глава страны назвал многие из условий закона «неконституционными». В отношении экономики РФ этот документ расширяет ряд секторальных санкций. В частности, это ограничение максимального срока финансирования российских банков, которые находятся под санкциями США, до двух недель; для нефтегазовых компаний до 60 дней, писало ранее ИА REGNUM.

В документе изменен круг глубоководных и арктических шельфовых проектов и проектов в сфере нефтяной и газовой отраслях с труднодоступными запасами, которым запрещено поставлять оборудование и технологии. Такие ограничения относятся только к новым проектам, но без географической привязки. Таким образом, все последние российские проекты, в которых РФ принадлежит доля от 33%, подпадают под санкции. Президент США также может вводить ограничения против лиц, решивших вложить определенные суммы в российские экспортные трубопроводные проекты, оказывать информационную и другую поддержку.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин сегодня заявил о том, что в результате санкций в тяжелом положении окажется не Россия, а американские компании. Так, глава «Роснефти» обратил внимание на то, что Exxon Mobil Corporatio была оштрафована на $2 млн за сотрудничество с Россией, по этому поводу он выразил сожаление. Сечин подчеркнул, что санкции начинают работать против самих США. Также по словам главы корпорации, есть ощущение, что такие санкции вводятся не против России, а против нового президента США. «Роянефть» со своей стороны постарается минимизировать санкции.

Что касается ущерба от антироссийских санкций для американских компаний, то многие эксперты и сами американские деловые издания писали о том, что ужесточение ограничительных мер против России может сыграть только на руку Москве и Пекину. По мнению специалистов, американским компаниям будет запрещено участвовать в совместных с РФ проектах, в результате чего США могут лишиться перспективных энергетических проектов. Однако главная неприятность для американских нефтегазовых компаний заключается в том, что поскольку они не могут работать с Россией, то в новых энергетических проектах по миру американцы будут вынуждены не участвовать, если в них участвует Россия, а на их место могут прийти китайские компании.

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