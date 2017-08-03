В Китае началось строительство самой протяженной прибрежной трассы в мире

Пекин, , 13:13 — REGNUM Власти КНР сообщили о начале строительства самой протяженной в мире прибрежной автотрассы. Шоссе, длина которого составит более 1600 км, соединит прибрежную провинцию Фуцзянь и Гуанси-Чжуанский автономный район.

Новый живописный маршрут соединит 14 городов и более 90 туристических достопримечательностей, расположенных на побережье. Строительство новой автомагистрали является частью 13-го пятилетнего плана, рассчитанного до 2020 года, пишет «Синьхуа».

Согласно планам властей, для создания нового маршрута будет построено более 1 тыс. км дорог, еще 600 км будут полностью модернизированы. В дополнение к автомагистрали на маршруте появятся велосипедные дорожки, обзорные площадки и магазины для туристов.

После ввода магистрали в эксплуатацию дорога в КНР станет самой протяженной прибрежной трассой в мире, обогнав шоссе №1 в Калифорнии и одноименную трассу в Австралии.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, власти автономного района Внутренняя Монголия на севере Китайской народной республики собираются в 2017 году инвестировать 101 млрд юаней (около $15 млрд) в строительство новых автомобильных дорог, чтобы улучшить дорожное сообщение с Россией и Монголией.

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