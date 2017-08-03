Путин заинтересовался возможностями будущей Нижне-Бурейской ГЭС

Благовещенск, , 13:04 — REGNUM Сегодня. 3 августа, президент РФ Владимир Путин прибыл в поселок Новобурейский Амурской области, чтобы ознакомиться с ходом подготовки введения ее в эксплуатацию Нижне-Бурейской ГЭС, передавало «Амур.инфо».

Глава государства осмотрел ГЭС со смотровой площадки, а затем представители руководства ГЭС рассказали Путину о возможностях возводимой гидроэлектростанции.

По их словам, одна из целей возведения гидроэлектростанции — это увеличение выработки более дешевой электроэнергии в Амурской области и подключение новых потребителей.

«Уже можно вводить новых потребителей, бытовых, я имею в виду. Можно перевести их с угля на электричество с пониженным тарифом», — поинтересовался президент.

Специалисты заверли, что Нижне-Бурейская ГЭС в перспективе сможет значительно улучшить экономику работы тепловых станций.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа президент России Владимир Путин находится с рабочей поездкой в Амурской области. Он дал старт заливке фундамента под возведение комплекса. Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ). Позже президент проведёт совещание по реализации крупных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке.

Напомним, строительство Нижне-Бурейской ГЭС началось в 2010 году. Она начинает вырабатывать электричество для южной части Дальнего Востока. Энергия ГЭС будет питать космодром Восточный, газопровод «Сила Сибири», строящийся АГПЗ и ряд других объектов.

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