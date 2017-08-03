«Евро может замахнуться на 75 рублей»

Москва, , 12:34 — REGNUM Российский рубль стремительно дешевеет к доллару и евро на фоне негативной геополитической ситуации вокруг России. Не помогает даже растущая в цене нефть, настолько негативно влияние новых экономических санкций со стороны США, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик компании АНАЛИТИКА Онлайн Владимир Чернов.

По его мнению, «сейчас очень сложно оценить экономический ущерб от их введения санкций, однако и так понятно, что речь идет про огромные суммы, вырученные от экспорта газа в Европу».

«Отменить эти санкции в США даже еще сложнее, чем ввести, поэтому не приходится надеется на скорое разрешение ситуации. В таких условиях российский рубль продолжил терять в стоимости, однако против доллара он даже не вышел из полуторамесячного диапазона 58.60−60.60», — отметил эксперт.

«Правда здесь котировки пока держатся в этом диапазоне из-за того, что и сам доллар дешевеет против большинства мировых валют на международном валютном рынке. А вот против евро рубль прорвал диапазон и дошел до отметки 71,85, где и встретил сопротивление. Такой исход событий прогнозировался, правда называлась отметка в 72 рубля за евро», — пояснил Чернов.

«Также и с нефтью, преодолеть отметку в $53 за баррель будет крайне сложно, скорее всего, в скором времени можно будет увидеть снижение нефтяных цен, которое только подтолкнет рубль к дальнейшему снижению. Против евро следующей отметкой станут 73,50, а далее ‑ и 75 рублей. А против доллара сначала нужно преодолеть полугодовой минимум 60,94 и далее откроется дорога к 63−64 рублям за одну единицу американской валюты», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на 3 августа Банк России поднял официальные курсы доллара США и евро. Евро вырос к рублю на 95,53 копейки и составил 71,68 рубля. Доллар США подорожал на 73,65 копейки — до 60,58 рубля.

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