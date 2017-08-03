Глава Тверской области взял под контроль ликвидацию последствий урагана

Тверь, , 12:26 — REGNUM В Тверской области ведутся масштабные работы по ликвидации последствий непогоды. Наибольший ущерб стихия нанесла электросетевому хозяйству районов, расположенных на северо-западе Тверской области. Ситуация находится на особом контроле губернатора Игоря Рудени, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

К ликвидации последствий стихии привлечены силы и средства Главного управления МЧС России по Тверской области, ПАО «МРСК Центра» — «Тверьэнерго», администраций муниципальных образований региона. На помощь коллегам прибывают специалисты из других филиалов МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья, а также ПАО «МОЭСК» и филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — «Валдайское ПМЭС». Всего аварийно-восстановительными работами 3 августа будут заниматься 169 бригад или порядка 850 энергетиков.

На данный момент, по последним данным, восстановлена работа основных линий электропередачи и питающих центров 110 кВ. На линиях других классов напряжения установлены все места повреждений, ведутся аварийные ремонты.

Энергетики совместно с сотрудниками регионального подразделения МЧС России, службами муниципальных образований оказывают адресную помощь по заявкам, поступающим в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тверской области. В подразделениях созданы резервы на случай увеличения количества обращений. В готовности находится аэромобильная группировка регионального управления МЧС России.

Для информирования населения о ходе восстановления электроснабжения сотрудниками надзорных органов МЧС и представителями районных администраций организованы подворовые обходы.

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