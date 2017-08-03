На Украине оценили экономические результаты «децентрализации власти»

Киев, 3 августа 2017, 12:30 — REGNUM 102,8 млрд гривен ($3,97 млрд) поступили в местные бюджеты на Украине в течение первых семи месяцев 2017 года, сообщает 3 августа пресс-служба инициативы «Децентрализация власти».
Согласно сообщению, поступления составили 63,3% от годовых плановых назначений. Координатор направления «Местные бюджеты» проектного офиса инициативы Галина Маркович отметила, что за январь-июль в местные бюджеты поступило на 32% больше гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
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Она добавила, что рост произошел по всем видам налогов:
- налог на доходы физических лиц — на 40,7%;
- единый налог — на 43,1%;
- плата за землю — 15%;
- налог на недвижимое имущество — на 65,9%.
Больше всего за семь месяцев 2017 года в местные бюджеты поступило в Ровенской области — 72% от годовых плановых назначений, Полтавской области — 69,3% и Волынской области — 68,1%.
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Напомним, с 2014 года на Украине проводится реформа местного самоуправления, призванная осуществить «децентрализацию власти». По мнению экспертов, реформа призвана уменьшить угрозу отделения от Украины новых территорий путем ослабления областей и усиления общин, а также разрушить схемы работы местных олигархов и элит.
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