В России предложили ограничить использование автомобилей с ДВС

Москва, , 12:16 — REGNUM Автомобилям с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) в рамках господдержки электрического транспорта может быть ограничен въезд на курорты и в крупные города, пишет газета «Известия».

Поручение проработать соответствующие меры поддержки электрокаров профильным министерствам дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Ограничение использования машин с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) в крупных городах и на курортах рассматривается среди прочих мер.

Предложения об ограничениях внес в правительство РФ директор ПАО КамАЗ Сергей Когогин, который ранее заявил о создании Национального консорциума развития автономного, подключенного и электрического транспорта.

В тот день премьер-министр проводил в Центральном научно-исследовательском автомобильном и автомоторном институте (НАМИ) совещание по развитию электрического и беспилотного транспорта.

Со своей стороны глава КамАЗа предложил в качестве меры по поддержке электрического транспорта программу сокращения объемов выбросов загрязняющих веществ за счет ограничения применения машин с ДВС в городах-миллионниках.

Напомним, в проекте Стратегии развития автомобильной промышленности РФ до 2025 года зафиксировано, что с 2020 года ожидается полная переориентация исключительно на поддержку инновационных видов транспорта (в том числе электромобилей).

На первых этапах спрос на электромобили планируется субсидировать, отметили в Минэкономразвития. В настоящее время идет изучение мирового опыта на этот счет. Конкретные сроки, объемы и условия предоставления государственной поддержки будут определены только после утверждения стратегии.