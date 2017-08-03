«Санкции США — подарок для российских и западных нефтяных компаний»

Вашингтон, , 11:58 — REGNUM Зазоры в законе об ужесточении американских санкциях против России могут позволить западным компаниям участвовать в совместных с РФ проектах, которые ориентированы на добычу нефти в труднодоступных районах. В итоге это обстоятельство может подорвать усилия, направленные на достижение общей цели. Ведь еще в 2014 году, когда Вашингтон вводил антироссийские ограничительные меры из-за ситуации на Украине, в Минфине США говорили, что хотят помешать планам России по развитию пограничных или нетрадиционных нефтяных ресурсов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что такие ограничения были разработаны, чтобы препятствовать попыткам России компенсировать снижение запасов нефти в обычных скважинах путем увеличения добычу трудноизвлекаемых запасов. Однако три года спустя норвежская нефтегазовая компания Statoil стала помогать «Роснефти» в разработке нетрадиционных ресурсов. Речь идет о документах норвежской компании от 2013 года, где говорится о том, что она будет проводить исследования в Самарской области на наличие там сланцевой нефти.

Британская компания ВР тоже рассматривает такую возможность. При этом Statoil не нарушает санкции, а ВР, скорее всего, все же не будет сейчас участвовать в таких проектах. Однако сам факт сотрудничества говорит о том, что антироссийские санкции оказывают только частичный эффект.

Сами США в последнее десятилетие пережили огромное повышение добычи сланцевой нефти и газа и теперь сформировали меры, целью которых является запрет для западных компаний помогать российским в разработке «сланцевых пластов». В Евросоюзе тоже запретили сотрудничество по сланцевым проектам.

«Роснефть» не ориентируется на добычу сланцевой нефти и газа, однако она, как отмечают, нацелена на добычу запасов, которые залегают еще глубже — под сланцевой нефтью. Примечательно также то, что в 2014 году, то есть после введения против России санкций, Statoil изменила в своих материалах слово «известняк» на «сланец». В норвежской компании тогда заявили, что использовали неточный геологический термин и решили это исправить после введения санкций.

Говоря о первой скважине, которую пробурили в январе 2017 года, представитель Statoil сказал, что с того момента компания исправила ошибку и теперь использует точный термин. Проекты по таким запасам нефти не подпадают под европейские и американские санкции.

В то же время геологи уверены в том, что и сланцевые, и известняковые образования хотя и имеют различные геологические структуры, но являются нетрадиционными нефтяными ресурсами, которые добывают путем гидроразрыва пласта. По оценкам специалистов, месторождения, где сейчас вместе работают «Роснефть» и Statoil, могут содержать миллиарды баррелей нефти. Представители Минфина США и Европейская комиссия по иностранным делам и политике безопасности отказались комментировать эту ситуацию.

Напомним, что первые американские санкции против России были введены 17 марта 2014 года из-за украинского кризиса. Изначально в «черный» список попали 11 человек, в том числе спикер СФ Валентина Матвиенко, вице-премьер Дмитрий Рогозин, помощник президента РФ Владислав Сурков и другие. Позднее был введен еще ряд ограничительных мер, например, в отношении российских энергетических компаний, многие из которых поддержал и Европейский союз.

Что касается конкретно проектов по добычи сланцевой нефти, то в сентябре 2009 года ЕС сначала ограничил доступ к рынкам капитала ЕС российским компаниям «Оборонпром», Объединенная авиастроительная корпорация, «Уралвагонзавод», «Роснефть», «Транснефть» и «Газпром нефть», а потом и запретил европейским компаниям предоставлять российским партнерам услуги по разведке и производству глубоководной и арктической нефти, а также для проектов сланцевой нефти.

В среду, 2 августа, как передавало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп подписал закон об ужесточении санкций против России. В документе есть пункты, касающиеся запрета для американских предприятий в отношении российских энергопроектов.

Отметим также, что особенности нефти, находящейся в известняке состоит в том, что обычно нефть и газ залегают в глубинах земли почти всегда среди осадочных пород. Нефть пропитывает пески и песчаники, в редких случаях — трещиноватые известняки. В известняках нефть залегает особенным образом. В ходе исследований земли могут встречаться плотные, массивные известными, где отдельные участки разбиты трещинами и имеют пустоты, образование которых объясняют тем, что здесь когда-то была вода. Именно в таких участках может скопиться нефти и газ. Поиски энергоносителей в известняках гораздо труднее, чем в антиклинальных складках, где нефть и газ залегают в сводовых частях.

Читайте ранее в этом сюжете: Сечин: «США ввели санкции не против РФ, а против Трампа»