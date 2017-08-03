«С приходом больших деньги, девелоперы перестают замечать, что есть вокруг»

Нижний Новгород, , 11:53 — REGNUM Ситуация со сносом бетонных пакгаузов на Стрелке в Нижнем Новгороде стала результатом того, что эти территории уже обещаны какому-то инвестору и на сегодня все делается под желания конкретного заказчика. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила архитектурный критик Марина Игнатушко по итогам пресс-конференции, в рамках которой участники общественной группы «Открытая Стрелка» пытались привлечь внимание к проблеме сохранения всего комплекса пакгаузов, находящихся на нижегородской Стрелке.

Отвечая на вопрос о том, насколько похожа ситуация с сохранением памятников архитектуры схожа с ситуацией в Москве времен мэрства Юрия Лужкова, когда большое количество исторических зданий было снесено вопреки мнениям общественности, Игнатушко отметила: «В Москве продолжают сносит и сейчас. При этом московские деньги и желание московских денег переехало в провинцию. А когда приходят большие деньги, девелопер перестает замечать то, что есть вокруг. У нас то же самое, ничего особенного в нашем городе не происходит. Куда ни посмотри, везде одни проблемы, это ужасно и чудовищно. То что сейчас твориться на Стрелке, это результат того, что эти территории кому-то обещаны и все делается под желания конкретного заказчика».

При этом она уверена, что построить что-то новое на месте снесенных пакгаузов будет очень сложно, так как охранная зона Собора им. Александра Невского, являющегося памятником федерального значения, перекрывает всю территорию Стрелки.

Как сообщает КоммерсантЪ, 31 июля на территории бывшего грузового речного порта, расположенного на Стрелке в Нижнем Новгороде начался снос бывших пакгаузов. Демонтаж старых складов возмутил активистов движения «Открытая Стрелка», которые добиваются сохранения исторического облика Стрелки. Они раскритиковали власти и застройщика ОО СК «Управление строительства-620» и сообщили, что рабочие экскаватором разрушили часть регионального объекта культурного наследия Ярмарочной водозаборной станции 1901 года.

«Демонтаж пакгаузов специально начали с обратной стороны зданий, чтобы с панорамных видов города этого не увидели, — уверен координатор «Открытой Стрелки» Михаил Орлов. — На нашу просьбу объяснить ситуацию и предоставить разрешение на снос рабочие ответили отказом». Градозащитники вызвали полицию, позже подав заявление в прокуратуру Канавинского района по факту сноса.

Всего на территории Стрелки было четыре пакгауза. Два из них, бывшие павильоны Всероссийской промышленной и художественной ярмарки 1896 года, были признаны объектами культурного наследия, которые губернатор Валерий Шанцев обещал сохранить. Пакгаузы, которые начали ломать строители, памятниками истории и архитектуры не являются. Активисты собирали материалы, чтобы доказать обратное, но не успели.

В правительстве Нижегородской области заявили, что ООО «Бюро строительной экспертизы» провело обследование пакгаузов и по его результатам оба здания были признаны аварийными и находящимися под угрозой обрушения.

«Железобетонные пакгаузы никогда не являлись объектами культурного наследия. Все источники и исследования не дают информации о наличии признаков их исторической и культурной ценности», — заявил руководитель управления госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области Владимир Хохлов. Два пакгауза, бывшие павильоны Ярмарки 1896 года, будут сохранены, сообщил чиновник. Здание Ярмарочной водонапорной башни, по его мнению, не пострадало — рабочие разрушили лишь его пристрой, не относящийся к объектам культурного наследия.

В свою очередь активисты «Открытой Стрелки» разработали свой вариант развития территории Стрелки, в котором учтены все четыре пакгауза. По словам архитектора Зои Рюриковой, эти здания представляют собой почти готовые комплексы для художников, фотохудожников и театралов. По ее концепции, Стрелка видится крупным туристическим центром с музеями и пассажирским речным портом, что привлечет потенциальных инвесторов и туристов в Нижний Новгород.

Кроме того, градозащитики готовы представить свои варианты использования не только территории Стрелки, но и строящегося рядом стадиона, на котором пройдут игры Чемпионата мира по футболу 2018 года. Они уверены, что в комплексе с пространством, созданным на Стрелке, стадион можно использовать в образовательных целях и в рамках развития событийного туризма.