Руководить Приватбанком вызвались сотни специалистов

Киев, , 11:53 — REGNUM 230 человек претендуют на пост руководителя Приватбанком, заявил партнер Amrop Executive Search Ukraine Алекс Дайрабеков, сообщает 3 августа портал Financial Club.

По его словам, кандидаты на пост директора Приватбанка представлены из 27 стран мира, при этом количество кандидатов продолжает расти. Дайрабеков отметил, что поддержку при выборе кандидатов оказали Словакия, Чехия, Польша, Великобритания, Канада и другие страны.

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Также менеджер добавил, что в итоговом списке (pre-shortlist) останется от пяти до семи кандидатов, которые будут представлены наблюдательному совету Приватбанка для окончательного решения.

«На финальное решение мы никоим образом не влияем — выбор победителя всегда в зоне компетенции клиента», — подчеркнул Дайрабеков.

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Напомним, компания Armor Executive Search Ukraine выиграла тендер на поиск кандидатов на пост директора Приватбанка. 26 июня глава Приватбанка Александр Шлапак подал в отставку, исполняющей обязанности директора банка стала Галина Пахачук.

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