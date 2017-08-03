«Дональд Трамп ударил по рублю»

Москва, , 11:51 — REGNUM Подписание президентом США Дональдом Трампом законопроекта об ужесточении санкций обвалило рубль: курс евро преодолел отметку 72 рубля, а курс доллара максимально близко подобрался к отметке в 61 рубль. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 августа заявил президент АО «Банк Воронеж» Олег Кисляк.

«Президент США Дональд Трамп нанес серьезный удар по российской валюте», — заявил Кисляк.

По его словам, давление на российскую валюту сохраняется из-за падения цен на нефть на 0,5%.

«Даже несмотря на то, что цена нефти марки Brent находится на уровне порядка 52 долларов за баррель, рубль находится под давлением», — отметил Кисляк.

По его словам, дополнительных факторов поддержки рубля в ближайшее время ожидать не стоит, поэтому российская валюта будет ослабевать и дальше.

«Мы ожидаем скорого преодоления отметки 61 рублей за доллар. Не исключено, что уже в сентябре курс рубля будет тестировать верхнюю границу коридора 60,8 руб. — 63,5 руб, особенно на фоне давления со стороны платежного баланса», — предполагает Кисляк.