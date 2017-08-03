Иваново: первый российский завод подъемников расширяет производство

Иваново, , 11:38 — REGNUM Ивановский завод подъемников — первое в России предприятие, занимающееся серийным выпуском этой продукции — намерено расширить производство. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области по итогам визита на предприятие 2 августа заместителя председателя правительства Ивановской области Светланы Давлетовой.

ООО «Завод подъемников» выпускает продукцию, по стоимости ниже зарубежных аналогов. Работает предприятие с 2015 года. За это время оборот продукции завода вырос с 50 млн в 2016 году до более 100 млн в первом полугодии 2017 года.

Сегодня завод полностью обеспечен заказами: подъемники пользуются спросом в строительном секторе, ЖКХ, логистике, военно-промышленной отрасли и других сферах. Только в 2017 году предприятием заключено более 50 договоров на поставку техники. Причем востребованы ивановские подъемники не только в России — предприятие сотрудничает с Российским экспортным агентством по развитию рынка сбыта продукции в Индии и странах Африки.

Светлана Давлетова отметила, что объем инвестиций в проект составит порядка 300 млн рублей — на данный момент в развитие производства вложено 100 млн рублей.

«За год предприятием сделан серьезный рывок в объемах производства и расширении ассортиментной линейки. В настоящий момент завод выпускает порядка 25 видов продукции. Руководство активно ведет работу по продвижению товаров не только на российском, но и на зарубежном рынке», — подчеркнула зампред.

В планах предприятия — расширение модельного ряда подъемников и увеличение заводских мощностей. Инвестпроект уже получил поддержку в Фонде содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере: заводу перечислен грант в размере 15 млн на приобретение нового производственного оборудования. Для привлечения дополнительного финансирования готовится заявка в Фонд развития промышленности.

Кроме того, до конца этого года на заводе будут расширены производственные мощности по выпуску электрических самоходных подъемников ножничного типа: сейчас ежемесячный выпуск составляет около 30 таких машин, производство планируется увеличить до 60 штук в месяц.

В планах руководства предприятия также — запуск новой линейки продукции и увеличение числа сотрудников. Сегодня в компании трудится около 80 человек, в дальнейшем на производстве планируется задействовать порядка 300 сотрудников.

В настоящий момент завод занимается разработкой самоходных подъемников коленчатого и телескопического типа с гидроприводом и электроприводом высотой подъема более 50 м, их производство будет запущено в 2018 году. Также компанией при поддержке Минпромторга России разрабатывается новый проект — подъемник с композитной стрелой для космической отрасли.