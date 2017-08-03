Власти Колымы не жалеют денег на информирование о своей деятельности

Магадан, Магаданская область, , 11:40 — REGNUM В Магаданской области не экономят на таких вещах, как социсследования, популяризация госуслуг и освещение деятельности органов власти в интернете. На сайте госзакупок объявлено несколько конкурсов на оказание подобных услуг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Больше всего средств — 13,1 млн рублей — будет потрачено на работы по развитию региональной информационной системы «Предоставление информации о деятельности органов исполнительной власти Магаданской области в сети Интернет». В результате этих работ релизы правительства региона будут автоматически отправляться в Telegram, у сайта появится новый интерфейс, а жители региона, как ожидается, начнут больше доверять его органам власти. Модернизация также подразумевает разработку мобильного приложения и развитие электронных сервисов и приложений, направленных на упрощение повседневных действий граждан.

Ещё за 5,8 млн рублей власти региона планируют провести мероприятия по популяризации получения услуг в электронном виде. Выигравшая этот конкурс фирма должна будет провести коммуникационную кампанию информирования о преимуществах предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде в Магаданской области, а также разработать соответствующие стратегию и концепцию. Реклама пойдёт в СМИ, интернете, по ТВ и на баннерах.

На оказание комплекса услуг по созданию системы защиты информации в правительстве Магаданской области, региональных органах исполнительной власти и подведомственных учреждениях будет израсходовано почти 5 млн рублей. Ещё 380 тысяч из бюджета потратят на проведение социологического исследования в городских округах Колымы с целью определения состояния и тенденций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, а также выявления уровня конфликтогенности и её факторов в регионе.

Следующая организационная закупка органов власти Колымы касается оказания услуг по технической и методической поддержке регионального сегмента Реестра государственных услуг региона, цена вопроса — 1,8 млн рублей. За эти деньги власти области надеются обеспечить бесперебойную и эффективную работу ресурса.

Как сообщало ИА REGNUM, госдолг Магаданской области банкам и государству составляет уже 13,2 млрд рублей, и за июнь вырос на 800 млн при бюджете на 2017 год в 20,4 млрд. На покрытие дефицита в казне столица региона вынуждена брать кредиты в банках.

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