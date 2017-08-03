Володин: Госдума уже ведет работу по регулированию блокчейн

Дворики, Владимирская область, , 11:31 — REGNUM Система блокчейн развивается достаточно быстро и требует регулирования, которое сегодня разрабатывается в Госдуме. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа, об этом в ходе форума «Территория смыслов» заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Работа ведется вместе с Центробанком и министерством финансов РФ», — заявил Володин, отвечая на вопрос о том, какие действия по урегулированию блокчейн сегодня предпринимают депутаты.

По словам спикера Госдумы, торопиться как в вопросе блокчейн, так и в вопросах других новых технологий не стоит.

«Все новые веяния нужно проанализировать, а дальше уже исходить из того, что если они полезны, нужно создавать условия для их развития», — отметил Володин.

Самая дорогая в мире криптовалюта — биткоин, капитализация которой составляет более 44 млрд долларов, 1 августа разделилась на две части: классический биткоин (BTC) и Bitcoin Cash (BCC). Это было сделано для того, чтобы оптимизировать работу системы для массовых пользователей, ускорив проведение платежей и снизив комиссии.

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