Сечин: «США ввели санкции не против РФ, а против Трампа»

Благовещенск, , 11:30 — REGNUM В наихудшем положении в результате санкций окажется не Россия, а американские компании, сообщил журналистам 3 августа глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Сечин выразил сожаление в связи с тем, что Exxon Mobil Corporatio была оштрафована на два миллиона долларов — за сотрудничество с Россией.

«Санкции начинают работать против тех, кто их вводит. Это позитивно, — отметил он. — Ограничены полномочия президента США, собственно, мне иногда кажется, что санкции вводятся против него, а не против нас».

Сечин заверил, что российская сторона по возможности минимизирует санкции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 августа американский президент Дональд Трамп подписал закон об ужесточении санкций против России, Ирана и Северной Кореи. Законопроект предполагает существенное расширение экономических рестрикций.

Примечательно, что в своем заявлении Трамп отметил: после введения мер Вашингтона Москва, Пекин и Пхеньян могут сблизиться. Он констатировал, что теперь у Белого дома возникли ограничения «хороших сделок» на благо США .

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