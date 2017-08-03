«Вымпелком» выплатит «Мегафону» более 1,25 млрд руб

Москва, , 11:40 — REGNUM «Вымпелком» выплатит «МегаФону» 1,25 млрд руб. в рамках сделки по разделу бизнеса ритейлера «Евросеть». Об этом говорится в материалах материнского холдинга Veon, который управляет «Вымпелкомом».

Сумму в 1,25 млрд руб. «Вымпелком» выплатит за права на половину салонов ритейлера, которых на сегодняшний день насчитывается около 4,2 тыс. в России и Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года стало известно о том, что сеть салонов связи «Евросеть» будет распределена между операторами связи «Вымпелком» и «Мегафон».

В рамках сделки «Вымпелком» получит половину салонов сети. При этом ритейлер продолжит работу на рынке в качестве операционной компании.

Напомним, в 2008 году «Вымпелком» купил 49,9% «Евросети» у Александра Мамута за $226 млн. Еще 50,1% Мамут продал в 2012 году за $1,07 млрд: из них 0,1% купил «Вымпелком», и по 25% — «Мегафон» и компания Garsdale Алишера Усманова.

Читайте ранее в этом сюжете: «Мегафон» выкупит «Евросеть» на 100%

Читайте развитие сюжета: Сделка «Мегафона» и «Вымпелкома» по «Евросети» будет стоить 1 млрд — СМИ