Турпоток из Китая в Россию за полгода вырос на 36%

Москва, , 11:26 — REGNUM Ростуризм отмечает увеличение потока туристов из Китая в Россию больше, чем на треть. Так, за I полугодие 2017 года поток китайских туристов по безвизовому каналу вырос на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщили в Ростуризме.

При этом, по данным агентства, в отдельных регионах число гостей из Китая увеличилось сразу на 200%.

На первом месте по популярности у туристов из Китая остается Москва. С января по июнь Москву посетили 127,5 тыс. туристов из КНР (рост на 21%).

Второе место занимает Приморский край. За полгода регион посетили 67,1 тыс. туристов (рост на 16%).

На третьем мести — Санкт-Петербург. По безвизовому каналу в северную столицу посетили 51,7 тыс. китайских туристов (рост на 136%).

Кроме того, туристы из Китая открывают для себя и другие регионы — Амурскую, Новосибирскую, Иркутскую и другие области России.

Но рекорд по посещаемости установила республика Бурятия — за шесть месяцев 2017 года туда прибыло на 208% больше туристов из Китая, чем в 2016 году (438 туристов против 142).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в рамках безвизового группового туристического обмена Россию посетили свыше 760 тысяч туристов из КНР, что на 41% больше результатов 2015 года. 48% всех турпоездок пришлись на Москву и Санкт-Петербург.

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