Володин: Мы преодолели санкции, экономика РФ изменила структуру

Дворики, Владимирская область, 3 августа 2017, 11:15 — REGNUM Российская экономика смогла преодолеть кризис и изменить свою структуру. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе форума «Территория смыслов».
«Экономика справилась с кризисом, вышла из стагнации», — заявил Володин.
При этом, по его словам, экономика РФ столкнулась с несколькими сложностями — в частности, с санкциями.
«Санкции нас заставили многое сделать, мы справились с санкциями, преодолели их», — отметил Володин.
По словам спикера Госдумы, международные санкции в отношении РФ привели к тому, что сама структура экономики РФ была обновлена.
«Изменилась структура экономики: мы уже не настолько зависим от нефтегазовых доходов, как раньше. Эти изменения было непросто сделать», — подчеркнул Володин.
Президент США Дональд Трамп подписал закон накануне. При этом он заявил, что документ содержит «ряд явно неконституциональных положений». В частности, недовольство Трампа вызвал пункт, позволяющий Конгрессу блокировать решение президента по снятию ограничений без одобрения Конгресса.
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