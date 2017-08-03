«Вперед!» — сказал Путин на пуске строительства Амурского ГПЗ

Благовещенск, , 10:50 — REGNUM Сегодня, 3 августа, президент России Владимир Путин дал старт заливке фундамента под возведение комплекса. Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), передают «Вести. ru».

«Вперед!» — сказал Путин, после чего на площадке начались соответствующие работы. «Удачи вам, всего хорошего», — заключил президент.

Глава государства осмотрел макеты газопровода «Сила Сибири» и Амурского ГПЗ. О деталях проекта президенту рассказал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

По словам, Миллера, первые две технологические линии завода общей мощностью 14 млрд кубометров газа должны быть введены в строй в мае 2021 года. Мощность ГПЗ после ввода в эксплуатацию всех шести линий составит 42 млрд кубометров.

Путин связался по телемосту с Чаяндинским месторождением в Якутии, откуда будет поступать газ на Амурский ГПЗ, и с одним из участков строительства «Силы Сибири».

Как уточнил глава «Газпрома», этот магистральный трубопровод «будет введен в эксплуатацию 20 декабря 2019 года».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа президент России Владимир Путин находится с рабочей поездкой в Благовещенске. Он проведёт совещание по реализации крупных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке.

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