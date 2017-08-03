Китай начал строительство международного аэропорта в Непале

Похара, Непал, , 10:36 — REGNUM В непальском Похаре состоялась торжественная церемония, посвященная началу возведения международного аэропорта, который будет построен за счет китайской стороны и силами специалистов из КНР.

Строительству одного из трех международных аэропортов Непала предшествовали 16 месяцев переговоров между правительствами двух стран. Согласно достигнутым договоренностям, возведением комплекса займется китайская строительная компания China CAMC Engineering Co. Ltd, пишет «Синьхуа».

По планам сторон, аэропорт будет сдан в эксплуатацию не позднее июля 2021 года. Длина взлетно-посадочной полосы составит 2,5 тыс. метров, ширина-45 метров, что позволит аэропорту Похары принимать ближнемагистральные лайнеры, например, Boeing 737 и Airbus A320.

До 2023 года на территории Непала будут построены и модернизированы еще 2 аэропорта международного уровня. Все строительные работы будут проведены китайскими компаниями.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, правительство Непала решило запросить помощь у китайского руководства и спонсируемого Китаем Азиатского банка инфраструктурных инвестиций профинансировать программу по борьбе с бедностью, которую планируется развернуть в 16 горных районах на границе с Китаем.

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