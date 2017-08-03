Новое совещание и новые обещания: кризис на орловском «Дормаше»

Орел, , 10:29 — REGNUM Орловский завод «Дормаш» остается в центре внимания властей — накануне, 2 августа, губернатор Вадим Потомский провел очередное совещание по проблемному предприятию.

Согласно официальному сообщению пресс-службы правительства области, на этот раз участниками совещания, помимо председателя правительства Орловской области по промышленности, связи, торговле, информационным технологиям, труду и занятости Игоря Козина и главного федерального инспектора по Орловской области Леонида Соломатина, стали прокурор области Иван Полуэктов, начальник УМВД России по Орловской области Юрий Савенков, представители Следственного управления Следственного комитета РФ по Орловской области, Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области.

В пресс-релизе говорится, что на совещании «рассматривалось сегодняшнее положение дел на предприятии, возможные варианты погашения задолженности по заработной плате перед его сотрудниками. Вадим Потомский подчеркнул, что необходимо приложить максимум усилий для соблюдения прав и отставания законных интересов трудового коллектива».

При этом ни о каких конкретных решениях, принятых на этом совещании, пресс-служба не сообщает.

Завод «Дормаш» (специализируется на выпуске дорожно-строительной техники) входил в число крупнейших машиностроительных предприятий страны. Однако уже не первый год предприятие испытывает финансовые сложности. Уже более двух лет рабочие предприятия не получают вовремя заработную плату.

С лета 2015 года — когда рабочие «Дормаша» впервые громко заявили о проблемах на предприятии — правительство региона обещает разного рода содействие.

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Однако в 2016 году ситуация только обострилась: размер долга вырос в несколько раз, приставы арестовали имущество предприятия, чтобы на вырученные от его продажи деньги выплатить хотя бы часть долгов.

И вновь правительство пообещало решить проблему: звучали идеи кооперации с белорусским холдингом, представители правительства советовались с Минпромторгом и рассказывали о некоем таинственном инвесторе, уже готовом прийти на помощь орловскому заводу.

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Несмотря на проведение многочисленных совещаний, встреч с представителями Минпромторга (последняя состоялась 21 июля этого года, на ней было решено подготовить «дорожную карту»), для предприятия т его рабочих ситуация не улучшилась. 1 июня отчаявшиеся рабочие вновь вышли на митинг, и вновь получили только обещания. Глава департамента промышленности, связи и торговли региона Геннадий Парахин тогда заявил: «Инвесторы не потеряли интерес. Они обсуждают юридические модели по поводу вхождения сюда, выкупа этого завода».

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В июле Вадим Потомский докладывал о ситуации на предприятии и президенту Владимиру Путину.

«Вопрос вывода из кризиса завода сегодня решается в тесном взаимодействии с Министерством промышленности и торговли РФ. Вадим Потомский обратил внимание на особую значимость этой темы, поскольку предприятие способно производить высококлассную технику для строительства дорог, которая будет востребована не только в Орловской области, но и в Российской Федерации в целом», — сообщила тогда пресс-служба губернатора.

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