Сахалинская шахта-банкрот «Ударновская» — бомба замедленного действия

Южно-Сахалинск, , 10:29 — REGNUM Последняя угольная шахта Сахалина — «Ударновская» — пребывающая в состоянии банкротства в самое ближайшее время грозит превратиться в реальную угрозу для жизни и здоровья населения. План по ликвидации шахты не создан, к концу года энергетики обязаны будут полностью обесточить шахту, после чего она станет «бомбой замедленного действия», передает корреспондент ИА REGNUM.

О том, что «Ударновская» может стать причиной катастрофы, сахалинские энергетики — ПАО «Сахалинэнерго» — предупреждают и собственников шахты, и региональные власти уже не в первый раз. Но — безрезультатно. План по ликвидации шахты, который давно должны были разработать собственник «Ударновской», компания «Сахалинуголь-6» и региональное министерство ЖКХ, не разработан.

«Сахалинуголь-6» с июня 2017 года находится в процедуре банкротства. Несмотря на это, предприятие продолжает потреблять электроэнергию и по состоянию на 1 июля 2017 года накопило долгов на сумму 96,5 млн рублей. Федеральный закон о недрах от 21.02.1992 г. № 2395−1 и соответствующая инструкция предусматривают, что ликвидация предприятия должна производиться по разработанному плану. Горные выработки должны быть приведены в состояние, обеспечивающее безопасность населения, охрану окружающей природной среды, зданий и сооружений. Контроль исполнения хода технических работ осуществляет специально созданная комиссия, состав которой согласовывается, в том числе с региональными властями — сообщили в пресс-службе «Сахалинэнерго»

Энергетики неоднократно предупреждали и собственника шахты, и региональные власти о том, что в сентябре 2017 года вступят в силу изменения в законодательстве, которые предусматривают жесткие сроки на разработку и реализацию плана по ликвидации угольного предприятия. После чего шахта подлежит полному обесточиванию.

«Если к этому времени мероприятия по ликвидации шахты не будут выполнены, шахта превратится в угрозу для жизни и здоровья населения. Известны трагические случаи, когда люди проваливались под землю на территории затопленных угольных шахт из-за некачественных работ по их закрытию», — подчеркнули в пресс-службе «Сахалинэнерго».

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Как сообщало ИА REGNUM, шахта «Ударновская» добывала уголь с 1924 года. За десятилетия запасы угля, добывать которые экономически выгодно, истощились. В результате добыча сократилась до критических показателей. Предприятие отягощено многомиллионными долгами. К тому же, работа в «Ударновской» стала крайне опасна.

«Работа в лаве сейчас крайне опасна. Мы фактически посылаем людей на смерть. Я 36 лет отработал в угольной отрасли, но такого никогда не видел. Очень сложные горно-геологические условия. Кровля падает, ситуация непредсказуемая. Как на войне, можно сказать, «пули свистят у виска». Плюс — крайне изношенное оборудование, запчастей нет», — рассказывал в мае 2017 года начальник участка №2 Федор Забило.

450 шахтеров «Ударновской» правительство Сахалинской области пообещало не оставить и трудоустроить в угольной отрасли региона.