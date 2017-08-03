«Газпром» обошел Украину, расширив транзит

Москва, , 09:35 — REGNUM «Газпром» увеличил транзит газа через трубопровод OPAL (сухопутное продолжение «Северного потока») на 40%, пишет газета «Ведомости».

Расширение транзита связано с тем, что с российской компании снят запрет, наложенный в начале 2017 года. По данным оператора Opal Gastransport, теперь загрузка трубопровода достигла 71,5 млн кубических метров в сутки, тогда как до этого она составляла 56 млн м

В то же время транзит голубого топлива от «Газпрома» через Украину в Словакию снизился.

«При доходах от транзита газа на уровне чуть более $2 млрд, о которых сообщалось по итогам прошлого года, потери «Нафтогаза» могут составить порядка $400 млн. Для Украины это достаточно значимая сумма», — сказал глава отдела корпораций Fitch Ratings Дмитрий Маринченко.

Отмечается, что строительство «Северного потока — 2» не означает прекращения транзита голубого топлива через Украину.

Напомним, газопровод Opal доставляет газ из России в страны Европейского союза, минуя транзитные государства (Польшу, Украину). Opal проходит по территории Германии — от Грейфсвальда до Ольбернхау.

С одной стороны Opal соединяет «Северный поток» с JAGAL («Ямал — Европа»), с другой — STEGAL.

Лимит на использование «Газпромом» мощностей Opal был установлен 23 декабря 2016 года по иску правительства Польши и компании PGNiG. Для российской компании был установлен лимит на использование газопровода — не более 50% мощностей.

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