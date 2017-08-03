Украина заполнила подземные хранилища газа на 42%

Киев, , 09:27 — REGNUM На 42% заполнила Украина подземные газовые хранилища (ПХГ) по данным на 1 августа, сообщает пресс-служба ПАО «Укртрансгаз».

Согласно статистическим данным компании, 1 августа Украина добыла 55,9 млн кубометров газа, импортировала — 33,06 млн кубометров газа. Основным экспортером газа для Украины остается Словакия — 23,8 млн кубометров газа, Венгрия — 5,42 кубометров газа и Польша — 3,84 кубометров газа.

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Итого общий объем заполненных украинских ПХГ составил 13,232 млрд кубометров газа из 31 млрд кубометров максимально возможных. Всего на Украине расположены 12 подземных хранилищ.

Напомним, ранее проект «Нафтогаза Украины» по увеличению газодобычи в стране до 45,9 млрд кубометров в год в течение 15 лет был сорван. Компания намеревалась получить кредит у Государственного банка развития КНР в размере $265 млн на покупку необходимого оборудования, однако министерство экономики Украины отклонило сделку.

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