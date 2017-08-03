Возвращение юаня 2.0: Валюта КНР продолжает незначительно уступать доллару

Пекин, , 08:45 — REGNUM Согласно заявлению, размещенному главным финансовым регулятором Китая, по состоянию на 3 августа 2017 года центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,7211 юаня за доллар. Таким образом, национальная валюта КНР второй день подряд продолжает ослабляться по отношению к доллару, на этот раз уступив американской валюте 6 базисных пунктов.

За последних два дня доллар США укрепился всего на 63 базисных пункта, что вызвало определенную обеспокоенность у западных экономистов, ранее прогнозировавших резкое ослабление юаня после скачка курса в конце июля, пишет «Чжунго жибао».

Напомним, в период с 31 по 1 августа национальная валюта КНР укрепилась на 135 базисных пунктов. В середине июля доллар США уступил юаню еще более 150 пунктов. Несмотря на прогнозы экспертов, юань не спешит стремительно дешеветь, ежедневные ослабления валюты КНР не превышают показателя в 60 базисных пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 2 августа паритетный курс национальной валюты КНР к доллару США составил 6,7205 юаня за доллар. Таким образом, в третий рабочий день 32-й недели доллар США усилился на 57 базисных пунктов.

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